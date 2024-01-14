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Ассистентский дубль Зуба и шайба Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Сан-Хосе»

Ассистентский дубль Зуба и шайба Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Сан-Хосе»
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Сегодня, 14 января, «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:4 (2:1, 2:2, 1:1).

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Владимир Тарасенко, Клод Жиру, Тома Шабо, Брэди Ткачук и Дрейк Батерсон. Дубль из результативных передач в этом матче на счету российского защитника «Сенаторз» Артёма Зуба.

За «Сан-Хосе» голами отметились Энтони Дюклер, Марк-Эдуар Власик, Кевин Лабанк и Филип Задина. Голевой передачей отметился российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов.

После 38 матчей «Оттава» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 30 очками. «Сан-Хосе» расположился на 16 месте строчке Западной конференции, набрав 23 очка в 43 играх. Победа в матче с «Шаркс» прервала серию «Оттавы» из пяти поражений подряд.

Следующий матч «Оттава» проведёт с «Колорадо Эвеланш», а «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Баффало Сайбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Жиру (Ткачук, Зуб) – 04:12     2:0 Шабо – 09:58     2:1 Дюклер (Барабанов, Ферраро) – 12:35     2:2 Власик (Дюклер, Гранлунд) – 23:53     2:3 Лабанк (Ферраро, Хоффман) – 26:20     3:3 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 27:11     4:3 Батерсон (Зуб, Штюцле) – 32:59     4:4 Задина (Гертл, Ферраро) – 56:56     5:4 Тарасенко (Зуб, Штюцле) – 59:55    
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