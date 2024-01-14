Ассистентский дубль Зуба и шайба Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Сан-Хосе»

Сегодня, 14 января, «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:4 (2:1, 2:2, 1:1).
В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Владимир Тарасенко, Клод Жиру, Тома Шабо, Брэди Ткачук и Дрейк Батерсон. Дубль из результативных передач в этом матче на счету российского защитника «Сенаторз» Артёма Зуба.
За «Сан-Хосе» голами отметились Энтони Дюклер, Марк-Эдуар Власик, Кевин Лабанк и Филип Задина. Голевой передачей отметился российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов.
После 38 матчей «Оттава» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 30 очками. «Сан-Хосе» расположился на 16 месте строчке Западной конференции, набрав 23 очка в 43 играх. Победа в матче с «Шаркс» прервала серию «Оттавы» из пяти поражений подряд.
Следующий матч «Оттава» проведёт с «Колорадо Эвеланш», а «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Баффало Сайбрз».
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