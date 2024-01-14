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Тарасенко забил гол за пять секунд до конца сирены, это второй результат в истории клуба

Тарасенко забил гол за пять секунд до конца сирены, это второй результат в истории клуба
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Сегодня, 14 января, «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:4 (2:1, 2:2, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Жиру (Ткачук, Зуб) – 04:12     2:0 Шабо – 09:58     2:1 Дюклер (Барабанов, Ферраро) – 12:35     2:2 Власик (Дюклер, Гранлунд) – 23:53     2:3 Лабанк (Ферраро, Хоффман) – 26:20     3:3 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 27:11     4:3 Батерсон (Зуб, Штюцле) – 32:59     4:4 Задина (Гертл, Ферраро) – 56:56     5:4 Тарасенко (Зуб, Штюцле) – 59:55    

Автором победного гола стал российский хоккеист Владимир Тарасенко. Он принёс победу хозяевам за пять секунд до финальной сирены. Эта шайба делит второе место среди самых поздних голов в истории франшизы. Ещё более поздний гол удалось исполнить Нику Фолиньо в 2011 году, когда он забросил шайбу за четыре секунды до конца матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После 38 матчей «Оттава» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 30 очками. «Сан-Хосе» расположился на 16 месте строчке Западной конференции, набрав 23 очка в 43 играх. Победа в матче с «Шаркс» прервала серию «Оттавы» из пяти поражений подряд.

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