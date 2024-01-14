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Маршан стал пятым игроком в истории «Бостона», набравшим 900 очков за клуб

Маршан стал пятым игроком в истории «Бостона», набравшим 900 очков за клуб
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимает «Бостон Брюинз». В ходе второго периода гости впереди — 1:2.

Счёт в матче на шестой минуте первого периода открыл нападающий гостей Брэд Маршан, которому ассистировал Чарли Койл. Этот гол позволил канадскому форварду набрать 900-е очко за карьеру в клубе и лиге. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Брюинз» нападающий стал пятым игроком в истории «мишек», набравшим 900 очков за американский клуб.

Клубный рекорд принадлежит Рэю Бурку (1506), второе место занимает Джонни Буцик (1339), топ-3 замыкает Патрис Бержерон (1040). Выше Маршана также располагается занимающий четвёртое место Фил Эспозито (1012).

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