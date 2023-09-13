Неужели там нет лидеров? Восемь клубов НХЛ без капитана

Последним с нашивкой «С» в «Калгари» и «Сиэтле» был один и тот же игрок.

Вчера «Виннипег» объявил имя нового капитана. Им стал один из главных старожилов команды Адам Лаури, который провёл уже девять сезонов в составе «Джетс». Тем временем ещё восемь команд НХЛ остаются без капитана. Неужели там нет лидеров, которым могли бы доверить эту роль?

«Анахайм»

Последним капитаном «уток» был Райан Гецлаф, который носил нашивку на протяжении рекордных для «Дакс» 12 сезонов. В нынешнем составе «Анахайма» личностей его масштаба нет. Вероятно, именно поэтому калифорнийский клуб может начать второй сезон подряд без игрока с литерой «С» на груди. Среди главных кандидатов на получение капитанства – Кэм Фаулер, Адам Хенрик и Якоб Сильверберг, пребывающие в статусе альтернативных капитанов.

«Аризона»

Своего бывшего капитана Оливера Экман-Ларссона «койоты» два года назад обменяли в «Ванкувер». Самый очевидный вариант на его замену – лидер и главная звезда команды Клейтон Келлер. Проблема лишь в том, что и он практически в любой момент может покинуть «Аризону» — в лиге хватает заинтересованных в нём команд, а сам американец вряд ли горит желанием надолго оставаться в далеко не самой перспективной франшизе.

«Бостон»

«Мишки» «осиротели» этим летом, когда о завершении карьеры объявил Патрис Бержерон, тремя годами ранее сменивший в качестве капитана Здено Хару. Вряд ли для кого-то будет неожиданностью, если место Бержерона займёт его многолетний партнёр по звену Брэд Маршан, который является единственным постоянным альтернативным капитаном клуба.

Брэд Маршан и Патрис Бержерон Фото: Winslow Townson/AP/ТАСС

Впрочем, сам канадец к такой возможности относится довольно спокойно: «Я не думаю об этом слишком много. Разумеется, для меня большая честь быть в группе лидеров, особенно учитывая то, какие ребята были там раньше. У нас всегда был сплочённый коллектив, и не так важно, кто именно носит нашивки. Ребята и без них отлично проявляют себя по ходу сезона».

«Калгари»

«Огоньки», как и «Аризона», готовятся к третьему сезону без капитана – после ухода Марка Джиордано достойной замены ему так и не нашлось. Ей мог бы стать кто-то из ветеранов клуба, но все они навострили лыжи из команды – тот же Микаэль Баклунд, который пять лет откатал с нашивкой «А», через год уже не будет игроком «Флэймз».

«Чикаго»

В Городе Ветров закончилась целая эпоха – в межсезонье команду покинул последний кусочек чемпионского состава «Блэкхоукс», многолетний лидер и самый молодой капитан в истории франшизы Джонатан Тейвз. Болельщики «Чикаго» погрустили, но, кажется, не очень сильно – «ястребы» в восторге от приобретения Коннора Бедарда, который должен стать лицом «Чикаго» на долгие годы. Уже сейчас ходят разговоры о его скором капитанстве – вряд ли это произойдёт в предстоящем сезоне, но через год юный канадец вполне может примерить свитер с нашивкой «С».

«Филадельфия»

«Лётчики» после почти 10 сезонов с Клодом Жиру в качестве лидера команды также всё никак не могут определиться с новым капитаном. Главным кандидатом можно было бы назвать Шона Кутюрье, но он перестал играть ещё раньше, чем Жиру сменил Пенсильванию на солнечную Флориду. Лидеров «Флайерз» не хватает – наверняка и в предстоящем сезоне капитана у «Филадельфии» не будет.

«Сиэтл»

В истории «Кракен» был всего один капитан, о котором в этом тексте уже заходила речь – Марк Джиордано был главным лидером новичков НХЛ в их дебютном сезоне. После обмена канадского защитника в «Торонто» постоянного капитана у «Сиэтла» нет, зато есть сразу четыре альтернативных. Джордан Эберле, Янни Гурд, Джейден Шварц и Адам Ларссон – если в «Сиэтле» решат вручить кому-то из них капитанскую нашивку, это в любом случае будет достойный выбор.

Янни Гурд Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

«Сент-Луис»

«Блюзмены» остались без капитана совсем недавно. Как и в случае с «Сиэтлом», их лидера забрал «Торонто» — в феврале туда отправился Райан О’Райлли, который начнёт новый сезон в «Нэшвилле». В качестве альтернативных капитанов в «Сент-Луисе» выступают Брэйден Шенн и Колтон Парэйко – кандидатура последнего, учитывая, что он всю карьеру провёл в составе «Блюз», кажется более предпочтительной.