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Стэмкос вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб

Стэмкос вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «молний».

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился нападающий Стивен Стэмкос. Оба гола канадский форвард забил при игре в большинстве. Благодаря этому проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «молний» Стэмкос вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве (203) за один клуб, превзойдя достижение Стива Айзермана (202).

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Александру Овечкину (302), второе место занимает Марио Лемье (236), топ-3 замыкает Люк Робитайл (210). В топ-5 также располагаются Горди Хоу (209) и Джо Сакик (205).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 25:09 (pp)     2:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 30:56 (pp)     2:1 Ватрано (Фаулер, Строум) – 33:20 (pp)     3:1 Стэмкос (Кучеров, Рэддиш) – 34:47 (pp)     4:1 де Хаан – 49:06     5:1 Хагель (Пол, Пербикс) – 58:05    
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