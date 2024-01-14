Стэмкос вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «молний».

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился нападающий Стивен Стэмкос. Оба гола канадский форвард забил при игре в большинстве. Благодаря этому проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «молний» Стэмкос вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве (203) за один клуб, превзойдя достижение Стива Айзермана (202).

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Александру Овечкину (302), второе место занимает Марио Лемье (236), топ-3 замыкает Люк Робитайл (210). В топ-5 также располагаются Горди Хоу (209) и Джо Сакик (205).