Драйзайтль оценил рекордную 10-ю победу в истории «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оценил победу в матче с «Монреалем» (2:1 ОТ), которая стала рекордной, 10-й, в истории «Ойлерз».

«Иногда шайба просто не идёт в ворота. Вратарь соперника провёл очень хороший матч, сделал много важных сейвов на наших топовых игроках. Но мы не отступали и знали, что в конечном итоге сможем забить один или два гола.

У нас идёт великолепная серия. Этот клуб знает много побед, даже трудно поверить, что в те времена они никогда не выигрывали 10 матчей подряд, учитывая, какие тогда были команды. Мы это сделали, и теперь уже никто у нас этого не отнимет. Намерены продолжать в том же духе», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Прежний рекорд (девять побед подряд) был установлен в сезоне-2000/2001 и повторён в сезоне-2022/2023. Ещё шесть раз канадский клуб выигрывал восемь встреч кряду.