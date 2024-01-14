«Эдмонтон» впервые в истории клуба одержал 10 побед подряд. Бушар забил в овертайме
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.
Автором победной шайбы стал защитник Эван Бушар, реализовавший большинство на третьей минуте дополнительного времени. Его ассистентами выступили Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. В активе Драйзайтля также значится заброшенная шайба.
Эта победа стала для 10-й подряд для «нефтяников» в нынешнем сезоне, что является новым рекордом канадского клуба. «Эдмонтон» впервые одержал 10 побед подряд. Прежний рекорд (девять побед подряд) был установлен в сезоне-2000/2001 и повторён в сезоне-2022/2023. Ещё шесть раз канадский клуб выигрывал восемь встреч кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 01:43 (pp) 1:1 Драйзайтль (Фёгеле, Кейн) – 40:38 1:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 62:01 (pp)
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