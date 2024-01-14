Ноблох — о рекордной серии побед «Эдмонтона»: позже мы насладимся этим достижением

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох оценил рекордную 10-матчевую победную серию в истории клуба. В сегодняшнем матче «Ойлерз» одержали 10-ю победу подряд, обыграв на выезде «Монреаль» (2:1 ОТ).

«Мы просто находим пути к победе. Будь то за счёт хорошей игры вратаря, спецбригад, большинства, меньшинства, четвёртого или первого звена – все вносят свой вклад. Нельзя выдать такую серию, рассчитывая только на одно звено или парочку ребят. Я очень счастлив, что у нас это получилось. В некоторых матчах мы забивали много, в некоторых мало, но мы находим пути к победе. Когда ты выигрываешь, приходит уверенность и тебе уже не надо сомневаться в себе или думать, что в игре что-то надо поменять. Надо играть так же, и мы будем выигрывать матчи.

Позже мы сможем получше насладиться этим достижением. Сейчас ощущения отличные, но ещё лучше то, что мы поднимаемся по турнирной таблице и стараемся выстроить игру для долгого и успешного плей-офф. Может, после сезона ощущения будут ещё лучше, потому что мы добились того, чего многие хорошие команды до нас не могли сделать. Но сейчас мы сосредоточены на том, что нужно сделать завтра», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.