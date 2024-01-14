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Горшков стал рекордсменом «Адмирала» по числу результативных передач за клуб

Горшков стал рекордсменом «Адмирала» по числу результативных передач за клуб
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Сибирью». После второго периода впереди дальневосточная команда со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Берлёв (Горшков, Янчевский) – 30:56 (5x5)     2:0 Берлёв (Завгородний, Аноховский) – 37:47 (5x4)    

Нападающий «Адмирала» Александр Горшков принял участие в первой шайбе хозяев, отметившись результативной передачей. Этот пас стал для нападающего 62-м в составе «Адмирала» и сделал его рекордсменом команды по числу результативных передач. Александр побил рекорд Джонатона Блума.

Горшков — лучший бомбардир, лучший снайпер, лучший ассистент и лидер по числу проведённых матчей в составе «Адмирала».

Всего в КХЛ Горшков выступал за два клуба — «Амур» и «Адмирал». В общей сложности на счету 33-летнего нападающего 526 матчей и 225 (101+124) очков.

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