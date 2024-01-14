Горшков стал рекордсменом «Адмирала» по числу результативных передач за клуб

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Сибирью». После второго периода впереди дальневосточная команда со счётом 2:0.

Нападающий «Адмирала» Александр Горшков принял участие в первой шайбе хозяев, отметившись результативной передачей. Этот пас стал для нападающего 62-м в составе «Адмирала» и сделал его рекордсменом команды по числу результативных передач. Александр побил рекорд Джонатона Блума.

Горшков — лучший бомбардир, лучший снайпер, лучший ассистент и лидер по числу проведённых матчей в составе «Адмирала».

Всего в КХЛ Горшков выступал за два клуба — «Амур» и «Адмирал». В общей сложности на счету 33-летнего нападающего 526 матчей и 225 (101+124) очков.