Нападающий Александр Горшков стал рекордсменом «Адмирала» по матчам в истории клуба

Нападающий Александр Горшков стал рекордсменом «Адмирала» по матчам в истории клуба. Форвард попал в состав дальневосточного клуба на матч с «Сочи».

Матч с ХК «Сочи» стал 252-м для Горшкова за «Адмирал», на один меньше провёл Артём Земчёнок.

Лидеры «Адмирала» по матчам в КХЛ:

1. Александр Горшков – 252.

2. Артём Земчёнок – 251.

3. Кирилл Воронин – 233.

4. Дмитрий Саюстов – 218.

5. Никита Серебряков – 178.

32-летний Горшков за карьеру в КХЛ выступал за «Адмирал» и «Амур». Всего в КХЛ нападающий провёл 508 матчей, в которых отметился 215 набранными очками — забросил 96 шайб и отдал 119 результативных передач с показателем полезности «-1».