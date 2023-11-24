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Нападающий Александр Горшков стал рекордсменом «Адмирала» по матчам в истории клуба

Нападающий Александр Горшков стал рекордсменом «Адмирала» по матчам в истории клуба
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Нападающий Александр Горшков стал рекордсменом «Адмирала» по матчам в истории клуба. Форвард попал в состав дальневосточного клуба на матч с «Сочи».

Матч с ХК «Сочи» стал 252-м для Горшкова за «Адмирал», на один меньше провёл Артём Земчёнок.

Лидеры «Адмирала» по матчам в КХЛ:
1. Александр Горшков – 252.
2. Артём Земчёнок – 251.
3. Кирилл Воронин – 233.
4. Дмитрий Саюстов – 218.
5. Никита Серебряков – 178.

32-летний Горшков за карьеру в КХЛ выступал за «Адмирал» и «Амур». Всего в КХЛ нападающий провёл 508 матчей, в которых отметился 215 набранными очками — забросил 96 шайб и отдал 119 результативных передач с показателем полезности «-1».

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