Защитник Андрей Зубарев объявил о завершении игровой карьеры

36-летний защитник клубов КХЛ Андрей Зубарев объявил о завершении игровой карьеры. В текущем сезоне-2023/2024 хоккеист не выступал ни за одну команду. Последний свой матч Зубарев провёл в сезоне-2021/2022 за «Салават Юлаев», который уступил «Трактору» в плей-офф.

«На сезон-2023/2024 предложений из КХЛ не было, были из ВХЛ, но я посчитал, что не нужно. Тяжело жить в неопределённости, держать себя в форме без команды. Смог бы я сыграть? Конечно. Если бы не события… я бы и сейчас играл.

Но сейчас я в душе могу успокоиться, что эта неопределённость наконец то ушла, и я рад этому. Карьера моя, я считаю, была неплохая. Спасибо всем партнёрам, с кем удалось поиграть, спасибо тренерам, персоналу и всем, всем, всем, кто был на моём пути. И, конечно же, болельщикам. Спасибо командам «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Атлант», СКА, «Спартак». Спасибо, хоккей, за всё, я к тебе относился честно, без обмана. Я тебя люблю», — написал Зубарев трогательный пост в своём телеграм-канале.

Всего в КХЛ Зубарев провёл 666 матчей, в которых набрал 131 очко — забил 34 гола и отдал 97 результативных передач с показателем полезности «+68». В 2017 году в составе СКА Зубарев выиграл Кубок Гагарина (2017), вместе со сборной России стал чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018).