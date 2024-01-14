Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игроки «Авангарда» Чмыхов и Верба дисквалифицированы на один матч за потасовку на разминке

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Амур» – «Авангард» и принял решение оштрафовать оба клуба за потасовку хоккеистов команд на разминке перед матчем.

На хоккеистов «Амура» Кирилла Спиценко, Евгения Грачёва и игрока «Авангарда» Семёна Чистякова наложили наказание по п.4.9.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Хоккеист (официальный представитель команды), который участвует в конфликтной ситуации или драке на предматчевой разминке и (или) в подтрибунном помещении) и подвергли денежному штрафу.

Игроки «Авангарда» Артём Чмыхов и Марк Верба, а также хоккеист «Амура» Сергей Колесников подвергнуты денежному штрафу и дисквалифицированы сроком на один матч.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале «Амура». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что на восьмой минуте первой двадцатиминутки нападающий омичей Марк Верба получил большой штраф за атаку в область головы и шеи.