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На раскатке перед матчем «Амур» — «Авангард» произошла стычка игроков

На раскатке перед матчем «Амур» — «Авангард» произошла стычка игроков
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В эти минуты в Хабаровске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт, 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Николишин (Шарипзянов, Чистяков) – 17:34 (5x5)    

На предматчевой разминке между игроками команд произошла стычка, которая в полноценную драку не переросла.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале «Амура». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, встречу пропускает первая тройка нападения омского клуба Владимир Ткачёв — Райан Спунер — Рид Буше.

В следующем матче «Амур» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. «Авангард» в Омске примет действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Обе игры состоятся 17 января.

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