Якушев: «Спартак» преодолеет спад и подойдёт к плей-офф в оптимальной форме

Легендарный форвард сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев считает, что текущий спад в игре «Спартака» связан с большим количеством травмированных лидеров команды и что красно-белые преодолеют кризис и подойдут к плей-офф в оптимальной форме. На данный момент «Спартак» проиграл пять матчей кряду.

«Все команды, в том числе и самые именитые, имеют определённый спад. И „Спартак“ как раз сейчас переносит этот январский спад. Я думаю, ребята его преодолеют и команда подойдёт к плей-офф в оптимальной форме.

Так получилось, что и травмированных в команде много, как это ни печально. Тем более что у «Спартака» короткая скамейка. Это, конечно, всё сказывается. У нас в тренерском штабе очень опытные ребята, которые играли в Национальной хоккейной лиге. Они все эти недостатки знают и работают над этим», — цитирует Якушева ТАСС.

В списке травмированных «Спартака» значатся три центральных нападающих: Иван Морозов, Андрей Локтионов и Михаил Мальцев. После 51 матча текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги красно-белые расположились на четвёртом месте в таблице Западной конференции КХЛ.