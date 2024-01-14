Истрепались кружева. Атакующие «Спартак» и «Торпедо» синхронно провалили старт года

Всю первую половину сезона «Спартак» и «Торпедо» получали вагоны патоки: нижегородцы к ним привыкли после прошлого года, а вот такой «Спартак» после странного прошлого сезона с тремя главными тренерами вряд ли кто-то ожидал увидеть. Самая результативная атака, первое место в чемпионате к концу календарного года, два новичка с именем — перед Новым годом положение красно-белых выглядело роскошным.

Однако 2024-й для обеих атакующих команд пока получается катастрофическим. «Торпедо» за два матча в Москве не только пропустило 13 шайб, но и не показало ничего в атаке — даже в победном матче в Минске соперник сильно перебросал команду Ларионова. «Спартак» не только проиграл пять матчей подряд, но ещё и мало забивает в этих играх, и место в топ-3 Запада клуб уже потерял. У обоих клубов есть как общие, так и частные проблемы — и мы попытаемся их разобрать.

В первую очередь можно отметить просадку по физике. Чтобы играть в стиле Жамнова-Ларионова с его постоянным прессингом, быстрым переходом из обороны в атаку и в целом большим количеством движения, команда должна быть подготовлена значительно лучше оппонента. Прямо сейчас этого не наблюдается — у «Спартака» таким фактором, вполне возможно, стал переход Ильи Ковальчука. По №71 видно: мастерство у него остаётся на прежнем уровне, но именно физически КХЛ он уже не всегда тянет.

Алексей Жамнов и Илья Ковальчук Фото: РИА Новости

В прошлом году после лёгонькой предсезонки все обещали, что «Торпедо» рухнет вот прямо сейчас, вот точно рухнет — однако напряжённые тренировки по ходу сезона держали игроков в форме и позволили в первом раунде пройти «Динамо». За ОФП в штабе Ларионова отвечает Филипп Арзамазов, который занимался этим на МЧМ-2021: если вы помните, тогда наша сборная рановато вышла на пик формы и в медальных матчах еле таскала ноги. Игры с «Динамо» и ЦСКА напоминали те канадско-финские мучения, когда игроки головой вроде бы понимали, что делать, но исполнить это на фоне соперника просто не могли. Возможно, пока остальные команды в паузу чуть нагрузились, торпедовцы были на «курорте»?

Влияют и травмы — и если у условного СКА есть шесть пятёрок, то их нет у «Спартака», который довольно щепетильно относится к своим зарплатам, и уж тем более нет у «Торпедо», которое только по ходу прошлого сезона вписалось в пол. У красно-белых начался настоящий мор центрфорвардов: вылетел Иван Морозов — и стало понятно, как его энергия помогала Голдобину и Порядину бить бомбардирские рекорды. Только приехавший из Америки Михаил Мальцев набрал неплохую форму, но получил перелом пальца — а теперь ещё и Андрей Локтионов получил перелом в игре со СКА. Какое-то время «Спартак» будет играть без трёх основных центров и пользоваться подмогой из «Химика».

«Торпедо» травмы преследовали с самого начала сезона — можно сказать, в идеальном составе нижегородцы не провели ни одного матча. Николай Коваленко и Сергей Гончарук, которые были частью одного из лучших звеньев КХЛ в прошлом году, на двоих провели лишь 46 матчей, два десятка игр пропустил раскрывшийся под руководством отца Игорь Ларионов Второй. Теперь «Торпедо» потеряло и самого прогрессирующего игрока этого сезона Василия Атанасова — всё это сокращает количество опций Игоря Ларионова.

Игорь Ларионов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Пока история «возвращение Ковальчука в родную команду» до боли напоминает историю «возвращение Дацюка в родную команду». Осенью 2019-го Дацюк пропустил начало сезона, а «Автомобилист» за это время выиграл восемь матчей подряд на старте. В первом же матче после возвращения легенды «Авто» не забил, потом снова не забил, а потом полетел по турнирной таблице на последнее место Востока. Уже потом стало известно, что в раздевалке сцепились два мастодонта — Дацюк и Найджел Доус, который за сезон в Екатеринбурге успел многих построить и начал держать раздевалку.

Эпизод игры «Спартак» — СКА Фото: РИА Новости

Наверняка у боссов «Спартака» был в голове пример Ковальчука в «Авангарде»: по ходу сезона Кови пришёл в команду, которая выла от канадского ГУЛАГа и чуть ли не разбилась на лагеря. Только вот у красно-белых почти всё и так было хорошо: понятно, что нелепо говорить, что Ковальчук сам пришёл и всё разрушил, но командная химия – штука тонкая и неисследованная. Вот в игре со СКА «Спартак» создал такое количество моментов, после которых осенью спокойно забил бы три гола, но у игроков вообще никак не шло и ничего не получалось.

«Торпедо» в прошлом году, такое ощущение, сделало шаг вперёд раньше, чем реалистично ожидало. Прошлогоднюю команду удалось сохранить, а больших ресурсов для усиления уже не было: весной трансферы были скромными, а в обменах нижегородцы получили права на игроков, которые пока в КХЛ приехать не могут (Мироманов, Охотюк, Дорофеев).

Явно сказался и уход Андрея Козырева. Без него «Торпедо» все равно сохранило атакующий стиль, но он, по ощущениям, стал более догматичным: больше владения ради владения, меньше взрывных атак. Сам Игорь Ларионов продолжает высказываться в духе легендарного «курс у нас один — правильный»: впрочем, есть сомнения, что собранный в Нижнем состав может играть как условный «Адмирал». Однако повторимся: о силе «Торпедо» говорить сложно из-за постоянных травм разной степени тяжести.

Каких-то масштабных выводов в стиле «теперь атакующий хоккей снова никому не нужен!» делать не стоит. Для «Спартака» это вообще первый спад в регулярке, который когда-то всё равно должен был наступить. Марафон в 68 матчей невозможно пройти абсолютно ровно — и состояние команды в конце февраля будет важнее нынешнего.