Разин: начало было не очень, первый период «Спартак» играл лучше. Переспали, что ли

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о невыразительном старте магнитогорского клуба в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (2:6).

«Начало было не очень, первый период «Спартак» играл лучше. На второй период вышли собранными, хорошие голы забили, большинство вовремя сработало. Третий период тоже правильно сыграли. Нас с победой, едем дальше.

Дневная игра, без раскатки, хотя по уральскому времени игра в 16:00. Кто-то из ребят рано встал, пока бездельничал, вышли немного не в тонусе. По ногам нормально играли, но шайба медленно ходила, думали очень долго. Переспали, что ли», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 67 очков в 52 матчах. «Металлург» (74) – лидирует на Востоке.