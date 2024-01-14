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«Ак Барс» с минимальным счётом победил «Нефтехимик» на выезде

«Ак Барс» с минимальным счётом победил «Нефтехимик» на выезде
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы в этой встрече стал нападающий казанцев Дмитрий Кагарлицкий, отличившийся в первые минуты матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов отразил все 27 бросков по воротам, отыграв шестой матч «на ноль» и 30-й в КХЛ. Его визави из «Нефтехимика» Андрей Тихомиров совершил 29 сейвов.

Напомним, «Ак Барс», набрав 60 очков в 50 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (51) – девятое.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Кагарлицкий (Шипачёв, А. Радулов) – 02:24 (5x4)    
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