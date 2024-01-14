Ротенберг снял всех легионеров с игры по ходу проигранной встречи с «Северсталью»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг пошёл на неочевидный ход в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», в котором его подопечные уступили со счётом 2:3.

По ходу встречи с «Северсталью» Ротенберг, по всей видимости, оказался недоволен игрой легионеров клуба – нападающих Брэндана Лайпсика, Борны Рендулича и Алекса Гальченюка. Каждый из вышеперечисленных игроков провёл восемь, семь и девять смен соответственно, — их игровое время составило около пяти минут. При этом ни один из хоккеистов не выходил на лёд в третьем периоде.

По итогам встречи с отрицательным показателем полезности среди иностранцев в СКА оказался лишь Алекс Гальченюк.

Напомним, в следующем матче СКА примет на домашнем льду хабаровский «Амур». Встреча состоится в среду, 17 января. Начало – в 19:30 мск.