НХЛ назвала главных тренеров команд на Матч звёзд – 2024

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Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги опубликовала список из четырёх наставников, которые будут возглавлять команды на предстоящем Матче звёзд – 2024.

Так, в качестве наставников на Матч звёзд отправяется следующие специалисты: Джим Монтгомери из «Бостон Брюинз» (Атлантический дивизион), Рик Боунесс, возглавляющий «Виннипег Джетс» (Центральный дивизион), Питер Лавиолетт из «Нью-Йорк Рейнджерс» (Столичный дивизион) и Рик Токкет из «Ванкувер Кэнакс» (Тихоокеанский дивизион).

Предстоящий Матч звёзд НХЛ – 2024 пройдёт в Торонто (Канада) в период с 1 по 3 февраля. В звёздном уикенде примут участие пятеро россиян: вратари Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), нападающие Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).