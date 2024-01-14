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НХЛ показала формы команд на Матч звёзд — 2024

НХЛ показала формы команд на Матч звёзд — 2024
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НХЛ показала формы, в которых команды выступят на предстоящем Матче звёзд — 2024. Как сообщает пресс-служба лиги, дизайн разработан компанией, сооснователем которой является поп-звезда Джастин Бибер.

Каждая из четырёх команд, представляющих дивизионы НХЛ, будет иметь различный цвет формы: белый, синий, жёлтый и красный. Сообщается, что официальный знак НХЛ на майках имеет рекордно большие размеры среди всех форм прошедших Матчей звёзд.

Фото: НХЛ

Предстоящий Матч звёзд НХЛ – 2024 пройдёт в Торонто (Канада) в период с 1 по 3 февраля. В звёздном уикенде примут участие пятеро россиян: вратари Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), нападающие Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

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