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Панин: поражение от «Адмирала» в плей-офф дало толчок к изменениям этого сезона

Панин: поражение от «Адмирала» в плей-офф дало толчок к изменениям этого сезона
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о требовательности болельщиков в Уфе, вспомнив прошлогодний вылет команды в первом раунде Кубка Гагарина от «Адмирала» (2-4).

«Был ли хоть один отрезок, чтобы в «Салавате» не критиковали тренера? В Уфе такое было всегда. Здесь очень требовательные, рьяные болельщики. Если прямо отвечать, то не было такого сезона, когда не было бы претензий. Но это нормально для нашего вида спорта. Все хотят только выигрывать, но так, к сожалению, не бывает.

Поражения дают пищу для размышлений и роста. Прошлогоднее поражение от «Адмирала» в плей-офф дало толчок к изменениям этого сезона», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Григорием Паниным уже доступно на «Чемпионате»:
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