Патрик Кейн получил травму в матче с «Торонто» и не вернулся на лёд

В эти минуты в Торонто проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Детройт Ред Уингз».

В первом периоде матча звёздный нападающий гостей Патрик Кейн въехал в борт, после чего пробыл на льду всего 21 секунду, закончил смену и не вернулся на лёд. Позже представители «Ред Уингз» сообщили, что игрок получил травму нижней части тела.

На данный момент в этой встрече подходит к концу второй период, счёт 1:1.

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего Кейна, с учётом этого матча, 16 (7+9) очков в 19 играх.

Напомним, 1 июня Кейн перенёс серьёзную операцию на бедре и восстанавливался после неё в течении шести месяцев. Форвард подписал контракт с «Детройтом» в конце ноября 2023 года.