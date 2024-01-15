Патрик Кейн получил травму в матче с «Торонто» и не вернулся на лёд
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В эти минуты в Торонто проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Детройт Ред Уингз».
В первом периоде матча звёздный нападающий гостей Патрик Кейн въехал в борт, после чего пробыл на льду всего 21 секунду, закончил смену и не вернулся на лёд. Позже представители «Ред Уингз» сообщили, что игрок получил травму нижней части тела.
На данный момент в этой встрече подходит к концу второй период, счёт 1:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
2 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хольмберг (Райлли) – 20:32 1:1 Ларкин (Перрон) – 35:38 2:1 Марнер (Бертуцци, Маккейб) – 38:18 2:2 Спронг (Дебринкэт) – 42:45
В нынешнем сезоне на счету 35-летнего Кейна, с учётом этого матча, 16 (7+9) очков в 19 играх.
Напомним, 1 июня Кейн перенёс серьёзную операцию на бедре и восстанавливался после неё в течении шести месяцев. Форвард подписал контракт с «Детройтом» в конце ноября 2023 года.
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