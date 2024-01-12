Овечкин осваивает новую роль! Помог отличиться американцу, не забивавшему целый год

Но не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с набравшим ход «Сиэтлом».

К середине сезона «Вашингтон» продолжает бороться за место в зоне плей-офф, но делает это с переменным успехом. После трёхматчевой победной серии в середине декабря «столичные» выиграли всего две из восьми следующих встреч. Поднять моральный дух «Кэпиталз» могла виктория в игре с «Лос-Анджелесом» — тогда подопечные Спенсера Карбери смогли перевернуть встречу, отыграться в третьем периоде и забросить победную шайбу меньше чем за минуту до финальной сирены.

Сегодня на огонёк к «Вашингтону» заглянули гости с северо-запада США — балансирующий на границе кубковой восьмёрки «Сиэтл» приехал в столицу на волне семиматчевой серии побед и был решительно настроен продлить её до восьми.

Серьёзность намерений «Кракен» «столичные» прочувствовали уже в первом периоде, когда гости забросили две безответные шайбы. В середине отрезка счёт открыл Тай Картье, завершивший стремительно развернувшуюся контратаку своей команды. Немного неудачно в этом эпизоде сыграл голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер, пропустивший шайбу прямо под блином.

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Второй гол «Сиэтла» также стал результатом его быстрых ответных действий — Брэндон Танев добыл шайбу на своей синей линии, поделился ей с Александером Веннбергом, а тот, протащив снаряд через половину площадки, хлёстко бросил с кистей из слота. Своими моментами «кракены» пользовались сполна — в первом периоде они реализовали треть бросков в створ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Один гол «столичные» отыграли вскоре после перерыва. Сработало ведущее звено хозяев, которое приобрело новый вид по ходу матча с «Лос-Анджелесом». Сперва Тревор ван Римсдайк зрячим пасом из собственной зоны нашёл Александра Овечкина на левом фланге атаки. Капитан «Вашингтона», как показалось, не слишком удачно принял шайбу, но всё же смог сделать передачу в центр. Находившийся там Дилан Строум грамотно пропустил снаряд, а подоспевший справа Макс Пасиоретти в касание направил его в ворота! Овечкин набрал очки уже в шестом матче подряд — на этом отрезке у него два гола и шесть передач. При этом в последних четырёх играх он только отдаёт, с успехом осваивая новую для себя роль ассистента.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для американского форварда это дебютный гол в свитере «Кэпиталз» — 35-летний игрок совсем недавно восстановился после травмы и забросил первую шайбу с 10 января 2023 года. Как оказалось, этот гол стал для хозяев льда единственным в матче — дальше забивали только игроки «Сиэтла». Ещё до ухода в раздевалку «Кракен» успели восстановить преимущество в две шайбы — экс-защитник «столичных» Джастин Шульц наказал бывшую команду за проигранное вбрасывание в зоне защиты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в середине третьей двадцатиминутки «Сиэтл» установил окончательный счёт встречи, проведя третью образцовую контратаку. Разгонявший её Адам Ларссон мастерски разобрался с Кемпером, но как же хороша была передача Танева! Форвард с помощью шикарной подкидки вернул шайбу шведскому защитнику, и тот просто не имел права испортить такой момент.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:1 — «Сиэтл» одержал восьмую победу подряд, но даже это пока не помогает ему находиться в зоне плей-офф, ведь соперники не дремлют. «Вашингтон» о восьмёрке тоже продолжает лишь мечтать.