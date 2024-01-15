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20 сейвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Детройтом»

20 сейвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Детройтом»
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В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Детройт Ред Уингз» (2:4).

В составе победителей шайбами отметились Дилан Ларкин, Даниэль Спронг, Эндрю Копп и Лукас Рэймонд.

У «Мэйпл Лифс» отличились Понтус Хольмберг и Митчелл Марнер.

Российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов отметился в этой встрече 20 сейвами.

«Ред Уингз» одержали пятую победу в шести последних матчах, набрали 49 очков и делят с «Тампа-Бэй Лайтнинг» седьмое место в таблице Восточной конференции.

«Торонто» проиграл третий матч подряд, остался с 50 очками и идёт шестым на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хольмберг (Райлли) – 20:32     1:1 Ларкин (Перрон) – 35:39     2:1 Марнер (Бертуцци, Маккейб) – 38:18     2:2 Спронг (Дебринкэт) – 42:46     2:3 Копп (Расмуссен) – 58:20     2:4 Рэймонд (Шьяро, Ларкин) – 59:41    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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