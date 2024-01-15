20 сейвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Детройтом»
Поделиться
В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Детройт Ред Уингз» (2:4).
В составе победителей шайбами отметились Дилан Ларкин, Даниэль Спронг, Эндрю Копп и Лукас Рэймонд.
У «Мэйпл Лифс» отличились Понтус Хольмберг и Митчелл Марнер.
Российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов отметился в этой встрече 20 сейвами.
«Ред Уингз» одержали пятую победу в шести последних матчах, набрали 49 очков и делят с «Тампа-Бэй Лайтнинг» седьмое место в таблице Восточной конференции.
«Торонто» проиграл третий матч подряд, остался с 50 очками и идёт шестым на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хольмберг (Райлли) – 20:32 1:1 Ларкин (Перрон) – 35:39 2:1 Марнер (Бертуцци, Маккейб) – 38:18 2:2 Спронг (Дебринкэт) – 42:46 2:3 Копп (Расмуссен) – 58:20 2:4 Рэймонд (Шьяро, Ларкин) – 59:41
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 15 января 2024
-
07:09
-
06:49
-
06:18
-
06:13
-
05:59
-
05:42
-
05:17
-
01:00
- 14 января 2024
-
23:51
-
23:39
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:57
-
22:43
-
22:21
-
22:13
-
22:00
-
21:48
-
21:34
-
21:20
-
21:00
-
21:00
-
20:34
-
20:21
-
20:08
-
19:59
-
19:54
-
19:48
-
19:46
-
19:41
-
19:29
-
19:21
-
19:18
-
19:13
Партнерский контент