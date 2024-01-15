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«Эта игра была важна для Игоря». Лавиолетт похвалил Шестёркина за игру с «Вашингтоном»

«Эта игра была важна для Игоря». Лавиолетт похвалил Шестёркина за игру с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил игру вратаря Игоря Шестёркина в матче с «Вашингтоном» (2:1). Россиянин пропустил одну шайбу, отразив 24 броска по воротам. Шестёркин проиграл предыдущие две игры, пропустив девять шайб после 44 бросков.

«Я думаю, эта игра была важна для Игоря. Он старался показать свою лучшую игру, и это ему удалось. Он делал отличные сейвы в самое нужное время. Сегодня нам нужна была победа, чтобы прервать неудачную серию и настроиться на победный лад», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря которой они прервали четырёхматчевую серию поражений.

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