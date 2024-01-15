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Хоккейный агент высказался об отсутствии Овечкина в двух последних матчах «Вашингтона»

Хоккейный агент высказался об отсутствии Овечкина в двух последних матчах «Вашингтона»
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал пропуск Александром Овечкиным двух последних матчей «Вашингтона» с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.

«Александра Овечкина не было на льду в двух последних встречах «Вашингтона». В матчах back-to-back с «Рейнджерс» столичная команда один раз выиграла и один раз проиграла. Дай бог, чтобы отсутствие Александра не было вызвано какой-то серьёзной травмой. Надеемся, что в скором времени Овечкин вернётся на лёд и будет снова радовать нас своей игрой. Все мы переживаем за россиянина и искренне желаем ему успехов», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

На домашней площадке «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2, а в гостевом матче уступил «Рейнджерс» со счётом 1:2.

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