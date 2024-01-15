Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Патрик Кейн может покинуть «Детройт» в случае непопадания клубом в плей-офф НХЛ

Патрик Кейн может покинуть «Детройт» в случае непопадания клубом в плей-офф НХЛ
Комментарии

35-летний американский нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн может сменить клуб ближе к дедлайну НХЛ, намеченному на 8 марта. Об этом сообщает североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн в материале для The Athletic.

Как отмечает источник, Кейн с агентом Пэтом Бриссоном обсуждали с «Детройтом» перед заключением контракта сценарий, при котором хоккеист сможет сменить команду в дедлайн, в том случае если клуб не будет иметь шансов на попадание в плей-офф. При этом Патрик имеет в своём контракте пункт о запрете на обмен без его согласия.

Напомним, в нынешнем сезоне Кейн провёл 19 матчей, в которых набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности «-3». Он подписал с клубом однолетний контракт на общую сумму в $ 2,75 млн.

Материалы по теме
Патрик Кейн получил травму в матче с «Торонто» и не вернулся на лёд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android