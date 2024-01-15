Источник: Ничушкин пройдёт программу помощи игрокам НХЛ, выбыв на неопределённый срок

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28-летний российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прибегнет к программе помощи игрокам НХЛ. Об этом сообщает инсайдер Адриан Дейтер в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Это ещё не официально, но я слышал, что Валерий Ничушкин снова участвует в программе помощи игрокам НХЛ, выбыв на неопределённый срок», — гласит публикация журналиста.

Напомним, программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Ранее хоккеист весной 2023-го пропустил отрезок сезона из-за истории с пьяной женщиной, найденной в номере, в котором якобы жил форвард «Колорадо».

В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.