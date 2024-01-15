Фёдоров — о 2:3 от «Автомобилиста»: безвольно сыграли в третьем периоде

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3)

«Нашу команду за третий период невозможно похвалить. Не об этом мы договаривались, совершили странные вещи, теряя шайбу и в нашей зоне, и в средней зоне. Тяжело играть всё время против атаки соперника, и мы получили гол. Потом проспали выход «в ноль», получили удаление и не справились с меньшинством, хотя достаточно хорошо играли до этого момента. Для нас это не техника, не тактика, это определённый характер и воля выполнять то, о чём договаривались — к сожалению, мы этого не сделали.

Играли на удержание в третьем периоде? Мы не играли пассивно: владея шайбой, мы её теряли. В середине периода нам удалось перевести несколько смен в зону соперника, но выжали мало моментов. Не забили во втором, имея два-три прекрасных шанса, и безвольно сыграли в третьем: не стали играть просто, не стали играть на команду. Всё остальное все видели», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.