Вратарь «Колорадо» Георгиев вошёл в число лучших игроков прошедшей игровой недели НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте опубликовала список из трёх хоккеистов, признанных лучшими по итогам выступлений на прошлой неделе.

1-е место: 25-летний шведский форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон.

Петтерссон стал лидером прошлой недели по количеству заброшенных шайб (5), победным голам (3) и количеству набранных очков (5+4 – 9), что помогло «Ванкуверу» одержать победу в каждом из четырёх матчей и подняться на первое место в турнирной таблице Запада.

2-е место: 32-летний американский нападающий «Калгари Флэймз» Блейк Коулман.

Коулман отметился результативными действиями во всех трёх матчах, продлевая серии с голевыми передачами в каждой игре и заняв второе место в лиге по количеству результативных действий за неделю (4+3 – 7).

3-е место: 27-летний российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев.

Георгиев стал одним из лучших вратарей недели в НХЛ, одержав три победы и пропуская 1,95 шайбы в среднем за игру, имея 92,9% отражённых бросков и один шат-аут в трёх матчах.