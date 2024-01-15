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Вратарь «Колорадо» Георгиев вошёл в число лучших игроков прошедшей игровой недели НХЛ

Вратарь «Колорадо» Георгиев вошёл в число лучших игроков прошедшей игровой недели НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте опубликовала список из трёх хоккеистов, признанных лучшими по итогам выступлений на прошлой неделе.

Петтерссон стал лидером прошлой недели по количеству заброшенных шайб (5), победным голам (3) и количеству набранных очков (5+4 – 9), что помогло «Ванкуверу» одержать победу в каждом из четырёх матчей и подняться на первое место в турнирной таблице Запада.

  • 2-е место: 32-летний американский нападающий «Калгари Флэймз» Блейк Коулман.

Коулман отметился результативными действиями во всех трёх матчах, продлевая серии с голевыми передачами в каждой игре и заняв второе место в лиге по количеству результативных действий за неделю (4+3 – 7).

Георгиев стал одним из лучших вратарей недели в НХЛ, одержав три победы и пропуская 1,95 шайбы в среднем за игру, имея 92,9% отражённых бросков и один шат-аут в трёх матчах.

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