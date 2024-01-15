«Баффало» всухую обыграл «Сан-Хосе». Финн Луукконен отразил все 27 бросков

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

В составе «Сэйбрз» отличились Кейси Миттельштадт, Алекс Так и Джордан Гринвей, а 24-летний финский голкипер хозяев Укко-Пекка Луукконен провёл вторую игру на ноль в нынешнем сезоне, отразив все 27 бросков по воротам.

29-летний российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов провёл на льду 15 минут 23 секунды и завершил её с показателем полезности «-1».

«Баффало», набрав 42 очка в 44 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (23) – последний, 16-й, на Западе.