«Баффало» всухую обыграл «Сан-Хосе». Финн Луукконен отразил все 27 бросков
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
В составе «Сэйбрз» отличились Кейси Миттельштадт, Алекс Так и Джордан Гринвей, а 24-летний финский голкипер хозяев Укко-Пекка Луукконен провёл вторую игру на ноль в нынешнем сезоне, отразив все 27 бросков по воротам.
29-летний российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов провёл на льду 15 минут 23 секунды и завершил её с показателем полезности «-1».
«Баффало», набрав 42 очка в 44 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (23) – последний, 16-й, на Западе.
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