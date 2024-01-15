«Флорида» без Бобровского пропустила пять шайб и уступила «Анахайму»

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
В составе «Дакс» дублем отметился Алекс Киллорн, ещё по шайбе на счету Адама Хенрика, Якоба Сильверберга и Троя Терри. У «Пантерз» дубль на счету Сэма Беннетта, также отличились Сэм Райнхарт и Картера Вераге.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч, а его сменщик Энтони Столарз отразил лишь 21 бросок из 26.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
29-летний российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин провёл на льду 17 минут 51 секунду и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «+2».
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