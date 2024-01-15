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«Флорида» без Бобровского пропустила пять шайб и уступила «Анахайму»

«Флорида» без Бобровского пропустила пять шайб и уступила «Анахайму»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Дакс» дублем отметился Алекс Киллорн, ещё по шайбе на счету Адама Хенрика, Якоба Сильверберга и Троя Терри. У «Пантерз» дубль на счету Сэма Беннетта, также отличились Сэм Райнхарт и Картера Вераге.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч, а его сменщик Энтони Столарз отразил лишь 21 бросок из 26.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

29-летний российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин провёл на льду 17 минут 51 секунду и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Беннетт (Родригес, Экман-Ларссон) – 08:29 (pp)     2:0 Райнхарт (Миккола) – 17:35 (sh)     2:1 Киллорн (Хенрик) – 19:57     2:2 Хенрик – 25:24 (sh)     3:2 Вераге (Монтур, Барков) – 29:36 (pp)     4:2 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 32:49     4:3 Сильверберг (Кэррик) – 34:58     4:4 Терри (ЛаКомбе) – 43:45     4:5 Киллорн (Ватрано) – 60:47    
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