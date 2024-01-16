Две передачи Гаврикова помогли «Кингз» прервать восьмиматчевую серию поражений в НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Тревор Мур (дважды), Филлип Дано, Алекс Лаферрье и Пьер-Люк Дюбуа. Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.
За «Каролину» забивали Джордан Мартинук и Джек Друри. Российский нападающий Андрей Свечников завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Кингз» удалось прервать восьмиматчевую серию поражений в НХЛ. «Лос-Анджелес», в свою очередь, потерпели первое поражение после двух побед подряд.
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