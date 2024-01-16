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Две передачи Гаврикова помогли «Кингз» прервать восьмиматчевую серию поражений в НХЛ

Две передачи Гаврикова помогли «Кингз» прервать восьмиматчевую серию поражений в НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Тревор Мур (дважды), Филлип Дано, Алекс Лаферрье и Пьер-Люк Дюбуа. Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

За «Каролину» забивали Джордан Мартинук и Джек Друри. Российский нападающий Андрей Свечников завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Кингз» удалось прервать восьмиматчевую серию поражений в НХЛ. «Лос-Анджелес», в свою очередь, потерпели первое поражение после двух побед подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано, Гавриков) – 06:24     1:1 Мартинук (Джарвис, Бёрнс) – 25:38     1:2 Дано (Рой, Гавриков) – 41:01     1:3 Лаферрье (Андерсон, Дюбуа) – 42:21     1:4 Дюбуа (Андерсон-Долан, Андерсон) – 45:20     2:4 Друри (Ноэсен, Чатфилд) – 48:58     2:5 Мур – 58:44 (sh)    
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