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Передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Айлендерс», Сорокин был заменён

Передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Айлендерс», Сорокин был заменён
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей забивали Матс Цуккарелло, Коннор Дьюар, Йоэль Эрикссон Эк (дважды) и Маркус Фолиньо Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 бросков и был заменён после второго периода Защитник Александр Романов не отметился результативными действиями в этой встрече.

Таким образом, «Миннесота» прервала серию из четырёх поражений подряд. «Айлендерс», в свою очередь, потерпели четвёртое поражение за последние пять матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Цуккарелло (Фэйбер, Болди) – 02:11 (pp)     2:0 Дьюар – 22:18     3:0 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 33:36 (pp)     4:0 Эрикссон Эк (Фолиньо) – 56:08 (sh)     5:0 Фолиньо (Годро, Бродин) – 59:03    
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