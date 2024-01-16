Передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Айлендерс», Сорокин был заменён

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей забивали Матс Цуккарелло, Коннор Дьюар, Йоэль Эрикссон Эк (дважды) и Маркус Фолиньо Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 бросков и был заменён после второго периода Защитник Александр Романов не отметился результативными действиями в этой встрече.

Таким образом, «Миннесота» прервала серию из четырёх поражений подряд. «Айлендерс», в свою очередь, потерпели четвёртое поражение за последние пять матчей.