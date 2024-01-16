Передача Замулы помогла «Филадельфии» увезти победу из Сент-Луиса

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В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Филадельфии Флайерз» (2:4).

В составе победителей шайбами отметились Скотт Лотон, Райан Пилинг, Оуэн Типпетт и Джоэль Фараби.

У «Сент-Луиса» отличились Оскар Сундквист и Брэндон Саад.

Российский защитник гостей Егор Замула отметился в этой встрече результативной передачей.

«Флайерз» одержали четвёртую победу подряд, набрали 54 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Джона Тортореллы 19 января примет дома «Даллас Старз».

«Блюз» остались с 44 очками и делят с «Аризоной Койотс» 11-ю строчку Запада. В ближайшей игре 19 января «Сент-Луис» будет гостить у «Вашингтон Кэпиталз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.