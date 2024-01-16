«Его расстреливали». Ламберт не стал винить Сорокина в поражении от «Миннесоты»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт высказался о замене российского голкипера Ильи Сорокина во втором перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (0:5), который прошёл этой ночью.

«Его расстреливали. Я думаю, что он сделал свою работу настолько хорошо, насколько мог», — приводит слова Ламберта официальный сайт НХЛ.

К моменту своей замены Сорокин пропустил три шайбы. Россиянин уступил место в воротах Кену Эпплби, который появился на льду впервые с 25 января 2018 года, когда ещё выступал за «Нью-Джерси Дэвилз».

«Айлендерс» потерпели четвёртое поражение за последние пять матчей, остались с 48 очками и делят с «Питтсбург Пингвинз» девятое место в таблице Восточной конференции.