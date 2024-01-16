«Его расстреливали». Ламберт не стал винить Сорокина в поражении от «Миннесоты»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт высказался о замене российского голкипера Ильи Сорокина во втором перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (0:5), который прошёл этой ночью.
«Его расстреливали. Я думаю, что он сделал свою работу настолько хорошо, насколько мог», — приводит слова Ламберта официальный сайт НХЛ.
К моменту своей замены Сорокин пропустил три шайбы. Россиянин уступил место в воротах Кену Эпплби, который появился на льду впервые с 25 января 2018 года, когда ещё выступал за «Нью-Джерси Дэвилз».
«Айлендерс» потерпели четвёртое поражение за последние пять матчей, остались с 48 очками и делят с «Питтсбург Пингвинз» девятое место в таблице Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Цуккарелло (Фэйбер, Болди) – 02:11 (pp) 2:0 Дьюар – 22:18 3:0 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 33:36 (pp) 4:0 Эрикссон Эк (Фолиньо, Богосян) – 56:09 (sh) 5:0 Фолиньо (Годро, Бродин) – 59:03
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