Макар вышел на первое место по голам среди защитников в истории «Эвеланш»/«Нордикс»
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В Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (4:3).
Защитник гостей Кейл Макар отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Этот гол стал для 25-летнего хоккеиста 75-м за карьеру в НХЛ. Канадец вышел на первое место по количеству голов среди защитников в истории франшизы, включая «Квебек Нордикс», сравнявшись с Тайсоном Бэрри. Примечательно, что Макару потребовалось на это всего 277 матчей.
Всего в нынешнем сезоне на счету Макара 51 (10+41) очко в 39 матчах за «Эвеланш».
«Колорадо» не смог продлить трёхматчевую победную серию, остался с 59 очками и идёт третьим на Западе. В ближайшей игре «лавины» 17 января будут гостить у «Оттавы Сенаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Друен, Макар) – 04:28 (pp) 1:1 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 07:17 (pp) 1:2 Макар (Жирар, Маккиннон) – 21:01 2:2 Арве-Пинар (Эванс, Галлахер) – 36:08 3:2 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 41:52 (pp) 3:3 Тэйвз (Рантанен, Макар) – 49:37 4:3 Армиа (Монахан, Савар) – 55:50
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