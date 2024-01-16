Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макар вышел на первое место по голам среди защитников в истории «Эвеланш»/«Нордикс»

Макар вышел на первое место по голам среди защитников в истории «Эвеланш»/«Нордикс»
Комментарии

В Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (4:3).

Защитник гостей Кейл Макар отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Этот гол стал для 25-летнего хоккеиста 75-м за карьеру в НХЛ. Канадец вышел на первое место по количеству голов среди защитников в истории франшизы, включая «Квебек Нордикс», сравнявшись с Тайсоном Бэрри. Примечательно, что Макару потребовалось на это всего 277 матчей.

Всего в нынешнем сезоне на счету Макара 51 (10+41) очко в 39 матчах за «Эвеланш».

«Колорадо» не смог продлить трёхматчевую победную серию, остался с 59 очками и идёт третьим на Западе. В ближайшей игре «лавины» 17 января будут гостить у «Оттавы Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Друен, Макар) – 04:28 (pp)     1:1 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 07:17 (pp)     1:2 Макар (Жирар, Маккиннон) – 21:01     2:2 Арве-Пинар (Эванс, Галлахер) – 36:08     3:2 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 41:52 (pp)     3:3 Тэйвз (Рантанен, Макар) – 49:37     4:3 Армиа (Монахан, Савар) – 55:50    
Материалы по теме
Русский лидер «Колорадо» обратился за помощью на пике карьеры. Что случилось с Ничушкиным?
Русский лидер «Колорадо» обратился за помощью на пике карьеры. Что случилось с Ничушкиным?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android