Макар вышел на первое место по голам среди защитников в истории «Эвеланш»/«Нордикс»

В Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (4:3).

Защитник гостей Кейл Макар отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Этот гол стал для 25-летнего хоккеиста 75-м за карьеру в НХЛ. Канадец вышел на первое место по количеству голов среди защитников в истории франшизы, включая «Квебек Нордикс», сравнявшись с Тайсоном Бэрри. Примечательно, что Макару потребовалось на это всего 277 матчей.

Всего в нынешнем сезоне на счету Макара 51 (10+41) очко в 39 матчах за «Эвеланш».

«Колорадо» не смог продлить трёхматчевую победную серию, остался с 59 очками и идёт третьим на Западе. В ближайшей игре «лавины» 17 января будут гостить у «Оттавы Сенаторз».