Русский лидер «Колорадо» обратился за помощью на пике карьеры. Что случилось с Ничушкиным?

Матч с «Монреалем» стал вторым подряд, в котором вне заявки оказался российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. До игры с «Торонто», которая состоялась двумя днями ранее, нападающий пропустил всего два матча в этом сезоне — в начале декабря он оказался за пределами состава из-за болезни, но быстро вернулся в строй.

Причин отсутствия игрока во встрече с «листьями» в клубе не объяснили, но поводов для беспокойства у болельщиков «лавин», казалось, не было. Однако всё обернулось куда серьёзнее. За несколько часов до стартового вбрасывания в игре с «Канадиенс» НХЛ и Ассоциация игроков лиги объявили, что Ничушкин пропустит неопределённый срок — в ближайшее время он примет участие в программе помощи игрокам, через которую хоккеисты лиги проходят в случае алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

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«Я принял решение обратиться за помощью и принять участие в программе помощи игрокам. Моя цель – решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Я хочу поблагодарить за понимание и поддержку мою жену, семью, друзей, организацию «Эвеланш» и всех болельщиков. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться на лёд и присоединиться к своим товарищам по команде как можно скорее», — гласит заявление Валерия, опубликованное «Колорадо».

Эта новость стала если не шокирующей, то как минимум неожиданной — глядя на игру форварда в нынешнем сезоне, едва ли можно было предположить, что он испытывает какие-либо проблемы. Ничушкин и без того расцвёл после перехода в «Колорадо», но в этой регулярке он превосходил сам себя — шёл (и до сих пор идёт) четвёртым в списке лучших бомбардиров «Эвеланш», в среднем набирая больше очка за матч. Дополнительное вдохновению Валерию должно было придать рождение дочери в начале ноября, после которого у него, что называется, пошло.

Тогда казалось, что все трудные времена для него позади, и история, произошедшая в концовке предыдущего сезона, когда Ничушкин внезапно пропал из состава «Колорадо» в самый разгар плей-офф, осталась далеко в прошлом. А дальнейшая игра россиянина и вовсе будто бы заставила забыть о ней, как о кошмарном сне.

О том, насколько важен Валерий для «лавин», в последнее время говорили все — и главный тренер команды Джаред Беднар, и лучший бомбардир Натан Маккиннон, и пресса. Всего пару дней назад The Athletic назвал Ничушкина главным открытием «Колорадо» в нынешнем сезоне, а уже сегодня, увы, приходится констатировать, что его проблемы не испарились. Однако их признание и намерение с ними бороться уже вызывают уважение — далеко не каждому хватит духу пойти на такой шаг, когда видимых признаков этих самых проблем попросту нет.

Возможно, принять решение вступить в программу помощи Валерию помог его одноклубник Самуэль Жирар — в конце ноября канадец также на время выбыл из строя. «Я принял важное решение позаботиться о своём ментальном здоровье. Я пройду курс лечения от повышенной тревожности и депрессии, лечением которых не занимался слишком долго и которые привели к злоупотреблению алкоголем», — делился защитник. Он провёл вне игры полтора месяца и вернулся под конец 2023 года, с тех пор отличившись четырьмя очками в восьми матчах.

И если проблемы Жирара находили отражение на льду, то Ничушкин делает паузу в игре на пике кондиций. В такой форме он не был ещё никогда — до повторения лучшего результата в 52 очка за гладкий чемпионат Валерию остаётся совершить всего 10 голевых действий, и это при том, что пройдена только половина сезона. Успеет ли он справиться с проблемами и вернуться в течение регулярки, чтобы улучшить личные рекорды — вопрос пока открытый. Будем надеяться, что Ничушкин сможет победить внутренних демонов и вернуться в игру в лучшем состоянии.