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Форвард «Чикаго» Бедард вышел на тренировку после перелома челюсти

Форвард «Чикаго» Бедард вышел на тренировку после перелома челюсти
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард провёл тренировку после операции из-за перелома челюсти, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

18-летний игрок, выбранный «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ 2023 года, в понедельник вышел на лёд на тренировочной базе «Блэкхоукс» вместе с нападающими Ником Фолиньо, который сломал безымянный палец левой руки.

Бедард, который был в защитной маске, закрывающей всё лицо, катался и немного побросал шайбу в течение 45 минут.

Фото: nhl.com

Фото: Страница в соцсети Х (ранее Twitter) Джо Руффало

Напомним, по итогам столкновения с защитником «Нью-Джерси Дэвилз» Бренданом Смитом у Бедарда был диагностирован перелом челюсти, после чего нападающему была сделана операция. Возвращение форварда в строй ожидается через шесть-восемь недель.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.

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