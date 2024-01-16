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Перед игрой «Авангарда» с ЦСКА в Омске поднимут стяг с именем Александра Попова

Перед игрой «Авангарда» с ЦСКА в Омске поднимут стяг с именем Александра Попова
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Перед игрой «Авангарда» с ЦСКА под своды домашней арены омского клуба поднимут стяг с именем одного из легендарных игроков «ястребов» и армейского клуба Александра Попова, сообщает пресс-служба сибирской команды. Напомним, встреча будет сыграна завтра, 17 января, и начнётся в 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

43-летний бывший нападающий выступал за ЦСКА с 2016 года. Ранее он играл за «Авангард» (1998-2016). На его счету 771 матч в КХЛ, он забросил 133 шайбы и отдал 290 голевых передач при показателе полезности «+186». Вместе с ЦСКА Попов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина — 2019 и 2022. В составе сборной России стал чемпионом мира 2012 года.

Напомним, ранее стало известно, что Попов вошёл в тренерский штаб ЦСКА. Сообщалось, что специалист будет отвечать за игру в атаке.

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