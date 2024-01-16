Перед игрой «Авангарда» с ЦСКА в Омске поднимут стяг с именем Александра Попова

Перед игрой «Авангарда» с ЦСКА под своды домашней арены омского клуба поднимут стяг с именем одного из легендарных игроков «ястребов» и армейского клуба Александра Попова, сообщает пресс-служба сибирской команды. Напомним, встреча будет сыграна завтра, 17 января, и начнётся в 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

43-летний бывший нападающий выступал за ЦСКА с 2016 года. Ранее он играл за «Авангард» (1998-2016). На его счету 771 матч в КХЛ, он забросил 133 шайбы и отдал 290 голевых передач при показателе полезности «+186». Вместе с ЦСКА Попов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина — 2019 и 2022. В составе сборной России стал чемпионом мира 2012 года.

Напомним, ранее стало известно, что Попов вошёл в тренерский штаб ЦСКА. Сообщалось, что специалист будет отвечать за игру в атаке.