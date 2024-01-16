Президент Олимпийского комитета Словакии выступил в защиту Гудачека

Президент Олимпийского комитета Словакии Антон Сиекель выступил в защиту бывшего вратаря клубов КХЛ Юлиуса Гудачека, с которым «Кладно» расторг контракт из-за его игры в лиге.

«Критика Гудачека от Радосы (экс-председатель хоккейного совета ХК «Дукла». — Прим. «Чемпионата»)? Этот человек не имеет права и морального достоинства кого-либо оценивать. Если быть честным, несколько дней назад я даже не знал о его существовании. Где он был год или полтора назад? В конце концов, спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) на Украине длится без малого два года», — цитирует Сиекеля Pravda.sk.

Напомним, ранее Радоса выступил против участия словацких игроков в предстоящем чемпионате мира в Чехии и высказывался относительного возможного участия российских спортсменов на Олимпийских играх. К тому же функционер неоднократно высказывался за отстранение Гудачека от соревнований в Европе.