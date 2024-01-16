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Каменский: Ковальчука критикуют те, кто в хоккее не разбирается, он национальное достояние

Каменский: Ковальчука критикуют те, кто в хоккее не разбирается, он национальное достояние
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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о критике нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Как можно Илью Ковальчука критиковать? Это неправильно. Он национальное достояние и гордость российского хоккея. На него смотрят миллионы людей. Я не вижу, что он не так делает. Наверное, критикуют те, кто в хоккее не разбирается. Он выходит на лёд и отдаётся полностью. Да, команда сейчас в тяжёлом положении: много больных, травмированных, но при чём тут Ковальчук?» — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл семь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». В следующем матче красно-белые сыграют на своей площадке с «Витязем» сегодня, 16 января.

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