Каменский: Ковальчука критикуют те, кто в хоккее не разбирается, он национальное достояние

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о критике нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Как можно Илью Ковальчука критиковать? Это неправильно. Он национальное достояние и гордость российского хоккея. На него смотрят миллионы людей. Я не вижу, что он не так делает. Наверное, критикуют те, кто в хоккее не разбирается. Он выходит на лёд и отдаётся полностью. Да, команда сейчас в тяжёлом положении: много больных, травмированных, но при чём тут Ковальчук?» — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл семь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». В следующем матче красно-белые сыграют на своей площадке с «Витязем» сегодня, 16 января.