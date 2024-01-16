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The Athletic составил рейтинг игроков и проспектов НХЛ до 23 лет, в него вошли 16 россиян

Журналист The Athletic Кори Пронман составил рейтинг игроков младше 23 лет. В него вошли как действующие хоккеисты НХЛ, так и проспекты задрафтованные клубами лиги. Журналист разделил хоккеистов на восемь групп по степени их мастерства. Учитывались многие параметры хоккеистов, такие как: катание, владение шайбой, хоккейное чутьё. В список из 169 хоккеистов попали 16 россиян.

В первой группе хоккеиста своего поколения находится лишь один игрок — нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Во вторую группу элитных хоккеистов НХЛ попали нападающие Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Тим Штюцле («Оттава») и Адам Фантилли («Коламбус»).

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков попал в группу игроков уровня Матча звёзд НХЛ и потенциально элитного хоккеиста лиги и занял наивысшее место среди россиян — шестое в общем списке.

В группу потенциально элитных игроков НХЛ и хоккеистов высших звеньев команд попал защитник СКА Александр Никишин, занявший 23-е место в общем списке.

В группу потенциально игроков высших звеньев команд НХЛ попали два российских защитника — Павел Минтюков («Анахайм», 28 место) и Дмитрий Симашев («Локомотив», 31 место).

Остальные россияне расположились в группе потенциально средних игроков НХЛ: Даниил Бут (52), Данила Юров (53), Ярослав Аскаров (57), Иван Мирошниченко (78), Шакир Мухамадуллин (79), Егор Чинахов (92), Михаил Гуляев (109), Василий Подколзин (139), Арсений Грицюк (153), Никита Чибриков (157), Илья Сафонов (168) и Марат Хуснутдинов (169).