Молодёжка, которую у нас снова забрали. Какой могла быть сборная России на МЧМ-2024

Прямо сейчас скауты и любители юниорского хоккея уже обсуждают составы молодёжных топ-сборных, многие из которых уже были объявлены. Увы, это обсуждение пока проходит без России: ИИХФ не идёт на поблажки даже в категории U18, а про молодёжку и говорить нечего. Если считать и прерванный на полуслове МЧМ-2022, то третье поколение наших игроков остаётся без уникального опыта. Мы же пока займёмся виртуальной реальностью и попытаемся прикинуть, как выглядела бы наша молодёжка на льду Гётеборга через неделю.

Вратари

Сергей Иванов («Адмирал»), Сергей Мурашов («Локомотив»), Егор Заврагин («Югра»)

Ближайший резерв: Руслан Хажеев («Трактор»), Евгений Волохин («Югра»)

Благодаря обмену СКА с «Адмиралом» на первый план среди конкурентов вырвался Иванов, который получил роскошный шанс показать себя не только на уровне КХЛ, но ещё и в системе, где любой вратарь прекрасно прокачивается. Во Владивостоке Иванов не только отбивает многочисленные броски по своим воротам, но делает спасения для хайлайтов, отражая 93,7% бросков в своём временном клубе.

Возможно, Сергей Мурашов тоже мог бы получить много игрового времени в клубе послабее, но «Локо» уже старается потихоньку давать своему ведущему молодому вратарю игровое время, и Мурашов успел «засушить» «Сочи». 18-летний Заврагин успел выиграть семь матчей в ВХЛ из семи, и уже можно представить, как в следующем году он окажется в том же СКА. Глубина на этой позиции у России остаётся невероятной, и можно легко представить себе не попавших в теоретическую тройку вратарей в составе других топ-команд МЧМ.

Защитники

Дмитрий Симашев («Локомотив») — Никита Евсеев («Ак Барс»)

Антон Силаев («Торпедо») — Артём Барабоша (ЦСКА)

Михаил Гуляев («Авангард») — Всеволод Комаров («Драммондвиль», QMJHL)

Кирилл Кудрявцев («Су», OHL)

Ближайший резерв: Никита Ишимников («Автомобилист»), Артём Щучинов («Трактор»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

Наконец-то в России выросло поколение, где есть выбор из праворуких защитников. В четырёх последних созывах команды на МЧМ был только один оборонец с «неправильным» хватом, и это был домосед Антон Малышев. Сейчас в теории на этот турнир могла бы поехать оборона, где баланс «лево-право» соблюдался бы идеально, но и два праворуких в лице Барабоши и Комарова — уже неплохо по нашим меркам.

Дмитрий Симашев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Эта сборная потеряла Артёма Дуду, который летом отправился в NCAA при действующем контракте в ЦСКА. В отличие от «дела Федотова», об этой ситуации говорится в разы меньше, но защитник пока нигде не играет: Дуда не числится в составе университета Мэна на этот год, NCAA по состоянию на конец ноября не приняла решение о допуске защитника, а ведь прошла треть сезона. Дуда, который мог стать лидером этой обороны, рискует потерять весь год.

В остальном это хороший и сбалансированный состав. Евсеев мог пропасть с радаров после ударного отрезка при Олеге Знарке, но сейчас защита «Ак Барса» банально перегружена людьми, которые не могут не играть из-за своего статуса. Гуляев быстро адаптировался в составе «Авангарда», хотя немало играл с провалившимся на новом месте Шулаком. Пример двухметрового Силаева, о котором мало кто из скаутов знал до прошлого года, стал очередным укором скаутингу НХЛ, который не совсем адекватно оценивает хоккеистов МХЛ. В целом здесь есть и силовики, и игроки для спецбригад, и хорошие распасовщики.

Нападающие

Иван Мирошниченко («Херши», АХЛ) — Михаил Грасс («Металлург») — Матвей Мичков («Сочи»)

Даниил Бут («Локомотив») — Александр Филатьев («Авангард») — Никита Артамонов («Торпедо»)

Александр Перевалов («Сочи») — Максим Мальцев («Локомотив») — Александр Рыков («Трактор»)

Олег Майстренко — Иван Янченко — Кирилл Долженков (все — ЦСКА)

Иван Демидов (СКА)

Ближайший резерв: Михаил Ильин («Северсталь»), Глеб Трикозов («Авангард»), Роман Канцеров («Металлург»)

Пожалуй, самое слабое звено этой команды — центрфорварды. По сравнению с прошлым годом, где могли бы играть универсал-первораундник Свечков, выросшие в атакующих системах Иванцов с Виноградовым, а также отлично защищающийся Кателевский, прямо сейчас в виртуальной команде сложно найти людей, которые уже имели бы хороший опыт полноценной игры в КХЛ.

На юношеской Олимпиаде-2020 связку Мирошниченко — Мичков центрил Илья Квочко: однако интересный центр чуть притормозил в развитии и сейчас поедет на перезагрузку в «Северсталь». В принципе, к двум креативным и талантливым вингерам не всегда нужен самый звёздный центр, а Грасс обладает хорошими габаритами и неплох на точке (55% в этом сезоне в ВХЛ). Про двух его партнёров по звену лишний раз говорить не стоит: Мичков пока оправдывает все авансы, а Мирошниченко быстро адаптировался к АХЛ, и местные болельщики уже просят поднять Ивана в основу.

Матвей Мичков Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Вингеров же, как всегда в сборных России, некий перебор. В этом варианте вне состава остаётся Михаил Ильин, но лишь из-за того, что здесь мы пытаемся собрать вариант команды, где было бы побольше праворуких форвардов. Сложно представить, что в реальной жизни проспект «Питтсбурга», набравший в 36 матчах КХЛ 18 очков, остался бы вне состава. Роман Канцеров в этом сезоне периодически привлекался Андреем Разиным на роль центра, но получалось это спорадически и не всегда удачно.

Ударно ворвался в КХЛ Никита Артамонов, который в прошлом году удачно играл в чемпионском плей-офф «Чайки» в МХЛ, а на старте этого сезона невероятно успешно подменил травмированного Сергея Гончарука в первом звене «Торпедо». Конечно, система Ларионова может влиять на его результаты: посмотрите, как мучится в СКА с совершенно другим стилем «саратовский Кейл Макар» Максим Федотов. Недавно дебютировал в КХЛ омич Филатьев — пока на фланге, но для юных центров это история обычная.

Споры может вызвать четвёртая тройка, чисто армейская — но наша команда при любом режиме никогда не ехала на МЧМ с полностью креативным составом. Были и такие годы, когда творило на льду лишь одно звено. ЦСКА прекрасно готовит игроков для того, чтобы они перенимали стиль основы на всех этажах клубной системы — и такая тройка может и должна закусать соперников так, как парни Сергея Фёдорова делают это в играх плей-офф. Здесь будет и размер: совокупный вес армейской тройки — 276 кг.