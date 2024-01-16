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Кулёмин — о поражении от «Барыса»: у нас было огромное желание, все бились до конца

Кулёмин — о поражении от «Барыса»: у нас было огромное желание, все бились до конца
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Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал поражение по буллитам в матче с «Барысом» (2:3Б), в котормо форвард отметился заброшенной шайбой. Уфимцы по ходу матча отыграли две шайбы, однако в серии буллитов не смогли реализовать ни одной попытки.

«Не очень хорошо начали – проигрывали 0:2. Но мы старались, играли в свой хоккей, сравняли счёт. У нас было огромное желание, все бились до конца. Были моменты выиграть, особенно в овертайме, но немного не хватило реализации.

В сезоне бывают разные ситуации. Где-то команда немного устаёт и просаживается. Много игр подряд с перелётами – тяжело все матчи находиться на одном уровне. Считаю, что это временный момент и команда будет прибавлять», — цитирует Кулёмина пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах. В следующем матче уфимский клуб сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью». Встреча пройдёт 18 января.

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«Салават Юлаев» отыграл две шайбы, но уступил «Барысу» по буллитам
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