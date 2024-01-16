Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» одержало победу над «Металлургом», команды побили рекорд КХЛ по голам за период

«Торпедо» одержало победу над «Металлургом», команды побили рекорд КХЛ по голам за период
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». Победу в результативном матче одержали нижегородцы со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов – 23:05 (4x5)     0:2 Карпов – 23:48 (4x5)     1:2 Летунов (Alexei Kruchinin) – 24:13 (5x4)     2:2 Конюшков (Артамонов, Гончарук) – 27:44 (5x4)     3:2 Ларионов (Воронин, Линч) – 28:39 (5x5)     4:2 Линч (Воронин) – 30:28 (5x5)     5:2 Белевич (Виноградов) – 31:12 (5x5)     6:2 Белевич (Виноградов, Боуи) – 32:50     6:3 Ерёменко (Карпов, Акользин) – 35:51 (5x5)     7:3 Ян (Фирстов) – 40:33 (5x5)     7:4 Михайлис (Петунин, Ерёменко) – 58:25 (5x5)    

Первый период завершился безголевой ничьёй. Во втором периоде команды забросили на двоих девять шайб и установили новый рекорд КХЛ по числу голов за период. Также рекордной стала скорострельность команд, которые забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд. Дублем отметился Андрей Белевич.

Отметим, что «Металлург» по ходу матча произвёл обратную замену вратаря. Начинал матч голкипер «Металлурга» Илья Набоков, заменивший его Никита Подскребалин провёл лишь четыре минуты и 11 секунд, пропустив три шайбы.

Материалы по теме
Видео
В матче «Торпедо» — «Металлург» было установлено несколько рекордов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android