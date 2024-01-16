«Торпедо» одержало победу над «Металлургом», команды побили рекорд КХЛ по голам за период
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». Победу в результативном матче одержали нижегородцы со счётом 7:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов – 23:05 (4x5) 0:2 Карпов – 23:48 (4x5) 1:2 Летунов (Alexei Kruchinin) – 24:13 (5x4) 2:2 Конюшков (Артамонов, Гончарук) – 27:44 (5x4) 3:2 Ларионов (Воронин, Линч) – 28:39 (5x5) 4:2 Линч (Воронин) – 30:28 (5x5) 5:2 Белевич (Виноградов) – 31:12 (5x5) 6:2 Белевич (Виноградов, Боуи) – 32:50 6:3 Ерёменко (Карпов, Акользин) – 35:51 (5x5) 7:3 Ян (Фирстов) – 40:33 (5x5) 7:4 Михайлис (Петунин, Ерёменко) – 58:25 (5x5)
Первый период завершился безголевой ничьёй. Во втором периоде команды забросили на двоих девять шайб и установили новый рекорд КХЛ по числу голов за период. Также рекордной стала скорострельность команд, которые забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд. Дублем отметился Андрей Белевич.
Отметим, что «Металлург» по ходу матча произвёл обратную замену вратаря. Начинал матч голкипер «Металлурга» Илья Набоков, заменивший его Никита Подскребалин провёл лишь четыре минуты и 11 секунд, пропустив три шайбы.
Комментарии
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