«Торпедо» одержало победу над «Металлургом», команды побили рекорд КХЛ по голам за период

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». Победу в результативном матче одержали нижегородцы со счётом 7:4.

Первый период завершился безголевой ничьёй. Во втором периоде команды забросили на двоих девять шайб и установили новый рекорд КХЛ по числу голов за период. Также рекордной стала скорострельность команд, которые забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд. Дублем отметился Андрей Белевич.

Отметим, что «Металлург» по ходу матча произвёл обратную замену вратаря. Начинал матч голкипер «Металлурга» Илья Набоков, заменивший его Никита Подскребалин провёл лишь четыре минуты и 11 секунд, пропустив три шайбы.