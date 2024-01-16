«Завтра он уже тренируется с командой». Ларионов ответил, когда вернётся Коваленко

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, когда вернётся в строй травмированный нападающий Николай Коваленко.

«Мы провели плотную беседу с Хабибулиным. Он уже у нас как третий вратарь и тренер вратарей. Пришло время определиться с тем, кто на данный момент может взять на себя большую ответственность. При всём уважении к Адаму и Иван Иванычу, эти парни проводят хороший сезон, но психологически каждому вратарю важно провести серию матчей, чтобы мы понимали, кто будет нести эту ношу в концовке сезона и плей-офф. Пока дали сыграть Гуске. Не скажу, кто играет в следующем матче, но вратарю надо дать 3-5 игр, чтобы он почувствовал уверенность, взаимопонимание с командой и чтобы понять, насколько он готов двигаться дальше.

Было такое предположение неделю назад, что сегодня может сыграть Коваленко. Но мы вернулись из поездки и доктора сказали, что ему не помешают лишние три-четыре дня. Позавчера поработал с ним индивидуально на льду. Для меня он смотрелся очень неплохо, но иногда он чувствовал, что больное место ещё не до конца прошло. Решили не форсировать. Будем мониторить ситуацию день ото дня. Завтра он уже тренируется с командой, дальше примем решение уже по ходу дела. Когда человек на травме, важно не форсировать, а наоборот дать лишние два-три дня. Победа команды даёт возможность спокойно оценить его состояние, чтобы не было рецидива. Надеемся, завтра-послезавтра уже будем понимать. Это важный игрок нашей команды, нам его не хватает, но форсировать его выход на лёд не будем.

Голы были не логичные для нашей команды, вратаря винить нечего. Даже не стал переглядываться с Николаем Санычем. Ты должен верить до конца в этого парня, Иван Иваныч там или Адам Адамыч, которые делают всё возможное, чтобы помочь команде выиграть.

Против быстрой команды нужна энергетика, быстрота. Хотим играть дома первым номером, а не на удержание. Здесь важна молодость ног, которая даёт возможность держать высокий темп. Выпуская Виноградова, который соскучился по игре, приятно было видеть, что парень провёл хороший матч в обороне, в атаке, в принятии решений. Пару раз он сделал очень хорошие ходы в организации атак. Мы хотим видеть больше такого от наших защитников. Силаев провёл хороший матч, на него была большая нагрузка. Мы оценили, что для парня в этом возрасте слишком много ответственности, но он стал играть более рационально, когда ушёл с большинства», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «+11».