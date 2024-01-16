В «Тампа-Бэй» рассказали, планируют ли обмен Стивена Стэмкоса до дедлайна

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал о будущем в клубе капитана «молний» Стивена Стэмкоса. Ранее перед стартом текущего сезона Брисбуа заявлял, что в клубе не планируют вести со Стэмкосом переговоры о продлении контракта до окончания нынешнего сезона.

«Мы не будем обменивать Стивена Стэмкоса, поэтому вы можете забыть об этом. Это решение не изменится ни при каких обстоятельствах до крайнего срока обменов», — цитирует Брисбуа пресс-служба клуба.

В феврале нападающему исполнится 34 года. Восьмилетний контракт Стэмкоса с «Тампой» на $ 68 млн истечёт по окончании нынешнего сезона и нападающий может стать неограниченно свободным агентом. В текущем сезоне на счету Стэмкоса 41 (18+23) очко в 41 матче.