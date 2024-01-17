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Даути стал вторым защитником в истории «Лос-Анджелеса», забросившим 150 шайб за клуб

Даути стал вторым защитником в истории «Лос-Анджелеса», забросившим 150 шайб за клуб
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После второго периода хозяева впереди — 2:1.

В составе гостей отличился канадский защитник Дрю Даути, реализовавший большинство на 22-й минуте матча. Благодаря этому 34-летний хоккеист стал вторым защитником в истории «Лос-Анджелеса», забросившим 150 шайб за клуб. В этом списке Даути присоединился к легенде НХЛ Робу Блэйку, забившему 161 гол в свою бытность игроком «королей».

В нынешнем сезоне Даути принял участие в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хинц (Джонстон, Робертсон) – 09:21     2:0 Дадонов (Смит, Линделль) – 15:21     2:1 Даути (Дано, Кемпе) – 21:31 (pp)     3:1 Джонстон (Хинц, Робертсон) – 45:49     4:1 Павелски (Харли, Дадонов) – 46:52     5:1 Стил (Факса) – 49:33 (sh)    
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