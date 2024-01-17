Даути стал вторым защитником в истории «Лос-Анджелеса», забросившим 150 шайб за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После второго периода хозяева впереди — 2:1.

В составе гостей отличился канадский защитник Дрю Даути, реализовавший большинство на 22-й минуте матча. Благодаря этому 34-летний хоккеист стал вторым защитником в истории «Лос-Анджелеса», забросившим 150 шайб за клуб. В этом списке Даути присоединился к легенде НХЛ Робу Блэйку, забившему 161 гол в свою бытность игроком «королей».

В нынешнем сезоне Даути принял участие в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени.