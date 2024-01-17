Кузнецов оценил победу «Вашингтона» над «Анахаймом» без Овечкина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» в отсутствии капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Каждый раз, когда такой важный игрок, как Алекс пропускает матчи, другим парням приходится действовать и брать игру в свои руки. Возможно, сегодня было не самое захватывающее выступление, но мы выполнили свою работу. Это то, что для нас важнее всего», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин пропустил третий матч «Вашингтона» подряд из-за травмы нижней части тела.

Сегодня, 17 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).